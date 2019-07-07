В Челябинск съехались сказочные персонажи со всей страны

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-07T11:23:04+03:00

Фольклорные персонажи приехали в Копейск со всей страны. Фото: сказочная деревня «Горка»

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7 июля в Копейске проходит фестиваль «Изумрудный город» в деревне «Горка». Он посвящен сказкам. На праздник приехали фольклорные персонажи со всей страны.

Южный Урал на торжестве представляет богатырь Семигор — хранитель Уральского хребта. Из соседнего Кургана прибыли Елена Прекрасная и Кащей Бессмертный, из Ярославля — Морской царь и Василиса Премудрая, из Казани — Кыш Бабай, а с Ямала прилетел белый шаман Сэр Тадебя.

Также на фестивале откроют арт-объект «Клубочек» — фигура первого сказочного GPS-навигатора. Кстати, накануне персонажи прошлись по Кировке, чем подняли горожанам настроение.

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ИСТОЧНИК KP.RU