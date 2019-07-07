В Челябинск съехались сказочные персонажи со всей страны
7 июля в Копейске проходит фестиваль «Изумрудный город» в деревне «Горка». Он посвящен сказкам. На праздник приехали фольклорные персонажи со всей страны.
Южный Урал на торжестве представляет богатырь Семигор — хранитель Уральского хребта. Из соседнего Кургана прибыли Елена Прекрасная и Кащей Бессмертный, из Ярославля — Морской царь и Василиса Премудрая, из Казани — Кыш Бабай, а с Ямала прилетел белый шаман Сэр Тадебя.
Также на фестивале откроют арт-объект «Клубочек» — фигура первого сказочного GPS-навигатора. Кстати, накануне персонажи прошлись по Кировке, чем подняли горожанам настроение.
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ИСТОЧНИК KP.RU