«Чудодейственные мощи»: жители Зауралья собирают в пакетики пепел сгоревшего храма
В группу «ВКонтакте» выложили интересные фотографии, сделанные на месте сгоревшего в Зауралье Свято-Казанского мужского монастыря.
— На месте пожара местные жители собирают пепел и уголь в пакетики. Считается, что это чудодейственные мощи, оставшиеся от храма и иконы, — написал в группе «Интересный Курган» Илья Тарасов.
Пользователи соцсети удивляются в комментариях: «Неужели продавать начнут?!»
— В золе, наверное, можно найти плавленое золото и серебро, вот и ходят там, — высказалась одна из подписчиц группы.
— Возможно, для тех, кто собирает останки, это как память родного и ценного места, куда они ходили, — написала местная жительница Алена Эрдман.
Также пользователи соцсети предположили, что собранные угли нужны специалистам для экспертизы.
Уголь сгоревшего монастыря. Фото: Илья Тарасов
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