2019-07-08T04:44:23+03:00
Общество

«Чудодейственные мощи»: жители Зауралья собирают в пакетики пепел сгоревшего храма

Зачем им это нужно, обсуждают пользователи соцсетей
Ирина КАРЕЛИНА
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На месте сгоревшего монастыря собирают уголь. Фото: Илья ТарасовНа месте сгоревшего монастыря собирают уголь. Фото: Илья Тарасов
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В группу «ВКонтакте» выложили интересные фотографии, сделанные на месте сгоревшего в Зауралье Свято-Казанского мужского монастыря.

— На месте пожара местные жители собирают пепел и уголь в пакетики. Считается, что это чудодейственные мощи, оставшиеся от храма и иконы, — написал в группе «Интересный Курган» Илья Тарасов.

Пользователи соцсети удивляются в комментариях: «Неужели продавать начнут?!»

— В золе, наверное, можно найти плавленое золото и серебро, вот и ходят там, — высказалась одна из подписчиц группы.

— Возможно, для тех, кто собирает останки, это как память родного и ценного места, куда они ходили, — написала местная жительница Алена Эрдман.

Также пользователи соцсети предположили, что собранные угли нужны специалистам для экспертизы.

Уголь сгоревшего монастыря. Фото: Илья Тарасов

Уголь сгоревшего монастыря. Фото: Илья Тарасов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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