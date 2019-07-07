Алексей Текслер опубликовал свое детсадовское фото

СЕГОДНЯ 19:17 2019-07-07T19:21:55+03:00

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У Алексея Текслера в социальной сети Инстаграм 109 тысяч подписчиков. И цифра эта только растет: пару недель назад было 103 тысячи.

Конечно, людей интересует «челябинская жизнь» главы региона: где жил, кем работали его родители, какой вуз закончил…

Алексей Текслер решил «раскрыть карты». Он опубликовал трогательное фото группы детского садика «Рябинка» в Металлургическом районе Челябинска. Девочки в бантиках, мальчики в рубашечках. Среди ребятишек и Алеша Текслер.

— Прочитал ваши комментарии к сообщению про мою родную школу, учителей. Многие спрашивают кто я есть, откуда, живо интересуются биографией. Очевидно, есть дефицит информации, поэтому отвечаю. Если коротко, Челябинск — моя родина. Мария, моя старшая сестра, и я — родились здесь. Отец работал на ЧМЗ, а мама на заводе «Ремстройдормаш».

В Челябинске Алексей Текслер занимался плаванием, хорошо учился, два года был комсоргом школы. Причем, комсорга выбирали на конкурсной основе, были участники разного возраста, каждый представлял свою программу. Выиграл будущий глава Челябинской области.

— Учился в Челябинске до 16 лет, потом отца пригласили на новую работу на Крайний Север, вместе с родителями переехал в Норильск, — продолжает Алексей Леонидович.

В Норильске был институт, учеба и работа техником на Норильском комбинате.

— Сидеть без дела мне не нравилось никогда. Ставил перед собой конкретные цели и шел вперед. Не без трудностей, конечно. Приобретая управленческий опыт, шаг за шагом, стал руководителем крупного предприятия. Нет, не «Норникеля». Чего точно никогда не боялся, так это новых вызовов. Поэтому возглавил администрацию Норильска — мне нравится искать и находить решения проблем, чувствовать себя полезным людям. Наверное, такой склад ума. Или характер.

— Ну, а уже чуть позже в моей жизни появилась «большая» энергетика, работа в федеральном министерстве. Дальше вы все знаете сами: 19 марта я назначен исполнять обязанности губернатора Челябинской области. 8 сентября состоятся прямые всенародные выборы, в которых я приму участие, — подытожил Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU