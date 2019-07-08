Названа причина эвакуации в отеле «Видгоф» в Челябинске
Очевидцы заметили пожарных на внешних лестницах отеля «Видгоф», расположенного на проспекте Ленина в Челябинске. В первой половине дня 8 июля из здания вывели людей — персонал и постояльцев. Въезд к отелю перекрыли наряды полиции.
Горожане подумали, что здесь случился большой пожар. Хоть дыма и не видно, но большое количество сотрудников МЧС и МВД вызывает серьезные опасения. Как выяснилось, никакого пожара в отеле нет.
Из отеля в центре Челябинска эвакуировали людей.Видео: читатель "КП"
— Здесь проводятся плановые учения, все идет в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
ИСТОЧНИК KP.RU