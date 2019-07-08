2019-07-08T13:14:28+03:00
Общество

В Челябинске пенсионеров научат, как дать отпор интернет-мошенникам

Для этого подготовили специальную команду
Андрей АБРАМОВ
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Пенсионеры учат пенсионеров. Фото: общество "Знание".Пенсионеры учат пенсионеров. Фото: общество "Знание".
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В Челябинске работает отделение общества «Знание». Там занимаются с людьми пенсионного возраста — помогают осваивать современные технологии. В последние годы многие пожилые люди попались на уловки телефонных аферистов. Чтобы такое случалось как можно реже, в «Знании» подготовили команду волонтеров, готовых обучить людей интернет-грамотности.

— Современные бабушки и дедушки уже худо-бедно освоились со своими смартфонами и вполне уверенно могут звонить по ним своим внукам. Но стоит иную из них попросить переслать по вайберу фотографии, как можешь услышать в ответ, что это не ее ума дело. Вначале мы просто поставили задачу научить пожилых людей работать на этих умных устройствах. Отвечали на самые простые вопросы: что, как и где настроить. Затем перешли к более сложным операциям: как работать в той или иной программе, как освоить Viber или WhatsApp. Сейчас мы осваиваем приложения 2Гис, «Яндекс.Такси», работу со скидочными карточками, — цитирует преподавателя курсов Александра Исакова «Южноуральская панорама».

Всего в группе обучаются 23 будущих инструктора в возрасте от 55 до 78 лет. Среди них бывшие преподаватели, научные сотрудники, бухгалтеры. Именно они будут не только сами учиться работе на современных устройствах, но и станут наставниками для своих ровесников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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