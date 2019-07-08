В Челябинске на пруду Девичьи слезы утонул 15-летний школьник
Жители Ленинского района только что сообщили страшную новость — на пруду Девичьи слезы утонул подросток. По словам очевидцев, спасателям пришлось на лодке доплывать до середины пруда и доставать тело школьника. Инцидент произошел около 19 часов, 8 июля.
— Он купался вместе с другими детьми, доплыл до середины, где находится фонтан, залез на него. Потом, видимо, нырнул и ударился головой, — рассказали корреспонденту «КП-Челябинск» очевидцы.
Источник в правоохранительных органах подтвердил, что на пруду утонул подросток. Ему было 15 лет.
Отметим, что купаться в этом водоеме запрещено.
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ИСТОЧНИК KP.RU