2019-07-08T18:57:28+03:00
Общество

Суд запретил разведение форели в озере Тургояк

Нелегальная ферма разрушает уникальную экосистему водоема
Валентина ВАГАНОВА
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Озеро Тургояк является памятником природы Челябинской области.Озеро Тургояк является памятником природы Челябинской области.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Челябинская природоохранная прокуратура через суд добилась запрета на разведение форели в Тургояке. Плавучие садки с молодняком рыбы появились здесь еще в начале апреля. Их обнаружили местные жители и сообщили о находке активистам движения «Гражданский патруль». По словам общественников, искусственное разведение рыбы в Тургояке запрещено Положением о памятнике. Поскольку любая рыбохозяйственная деятельность разрушает уникальную экосистему озера.

Как сообщили в прокуратуре, ферма для разведения форели на озере незаконна, она нарушает требования Водного кодекса РФ.

— Челябинский природоохранный прокурор обратился в суд с иском к гражданину и ООО «Золотой пляж» о признании их хозяйственной деятельности по разведению и содержанию рыбы на озере Тургояк незаконной, а также о запрете этой деятельности. Миасским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Решение суда не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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