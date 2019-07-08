В Челябинске 18-летний парень разбился, выпав с шестого этажа многоэтажки

СЕГОДНЯ 19:17 2019-07-08T19:23:16+03:00

От полученных травм он скончался на месте

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Трагедия произошла в Металлургическом районе, сегодня вечером, 8 июля. Молодой челябинец выпал с балкона шестого этажа. По словам очевидцев, он умер до приезда медиков.

— Дом параллельный Кавказской, 31. Под балконом лежит труп. Стоит реанимация, приехала полиция. До детской площадки пять метров. Что за день сегодня? — написали в группе «Подслушано ЧМЗ».

В комментариях знакомые парня рассказали, что у него есть жена, ребенок. Он жил в этом доме.

— У него есть и родители, и сын недавно появился, буквально месяц назад... И в армию паренек собирался. Вот так жизнь распорядилась его судьбой, — рассказал Евгений.

Сейчас полицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства и причины этого происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU