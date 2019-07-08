Самолет, в который ударила молния, не вылетел из Челябинска в Анталью
Пассажиры компании Red Wings, в самолет которой ночью попала молния, ожидали вылета 20 часов. За туристами в итоге прислали другой авиалайнер.
— Специально из Антальи прилетел другой самолет — компании Royal Flight. Нам сказали, что самолет, на котором мы должны были вылететь, останется в Челябинске до завершения расследования инцидента, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск один из пассажиров.
Судя по расписанию на сайте аэропорта, борт вылетел из Челябинска в 21:44.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 8 июля. В самолет «Анталья — Челябинск» попала молния, когда он уже заходил на посадку. Никто не пострадал. А вот людям, которые должны были лететь в обратном направлении, пришлось провести в южноуральской столице весь день.
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ИСТОЧНИК KP.RU