Сурово припаркованный велосипед обсуждают в Челябинске

СЕГОДНЯ 04:02 2019-07-09T04:02:41+03:00

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Жители Челябинска знают толк в противоугонных системах. В соцсети попало фото «сурово припаркованного велосипеда». Так подписал снимок автор. Старенький велик привязан к дереву веревкой и скотчем. А чтобы не сняли руль и сиденье, они обмотаны пленкой, как паутиной. В комментариях шутят, что это велосипед Человека-паука.

— Кому такой плохенький нужен?! На помойку сразу отнесли бы, — написал Владимир Асмус.

Однако, хозяин раритета, по всей видимости, другого мнения. Но, быть может, это вовсе не парковка, а такой замысловатый арт-объект? Просто никто не понял, что имел в виду автор.

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ИСТОЧНИК KP.RU