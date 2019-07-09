Жители Челябинска массово топят свои автомобили
В соцсетях все чаще стали появляться фото автомобилей-утопленников.
— Суровая челябинская автомойка.
— Ничего вы не понимаете, это подводная лодка.
— Новый челлендж. Пока весь мир откручивает крышки ногами, челябинцы топят автомобили, — шутят горожане в комментариях.
Машины скатываются с горки в озеро. Фото: vk.com/cheliabinsknetip
Однако, владельцам искупавшихся авто не до юмора. Вряд ли они добровольно погружают свои транспортные средства в воду по самую крышу. По фото можно предположить, что машины скатились в озеро с горки.
— Последствия пьянки на природе, — неодобрительно заключили челябинцы.
Один загорает, другой купается. Фото: vk.com/cheliabinsknetip
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ИСТОЧНИК KP.RU