Житель Челябинска задушил собаку, за которой присматривал в отсутствие хозяйки

СЕГОДНЯ 04:15 2019-07-09T04:15:07+03:00

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Породистую собаку нашли мертвой в челябинском поселке Чурилово. Питбуля задушили. Как выяснилось, это сделал человек, которому доверили приглядеть за псом.

— Человеческой жестокости и равнодушию нет оправдания и предела. Хозяйка оставила своего пса «на пару дней» наркоманам, уехав за город. Наш приют берет на себя всю процедуру разбирательств по данному делу. Будем проводить экспертизу! «Удовольствие» не из дешевых: от 12 до 15 тысяч рублей. Но это важно, это нужно, иначе беспредел останется безнаказанным. Помогите нам! — написали активисты приюта для животных «БиМ» в своей группе во «ВКонтакте».

Зоозащитники собирают деньги на судветэспертизу, без которой невозможно судебное разбирательство.

Также активисты обратились к правоохранительным органам. Полиция Челябинска проверяет информацию о случившемся.

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ИСТОЧНИК KP.RU