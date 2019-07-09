«Машина всмятку»: в Магнитогорске иномарка врезалась в бетонный столб

СЕГОДНЯ 06:20 2019-07-09T06:21:41+03:00

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Дорожная авария произошла вечером 8 июля на Северном мосту недалеко от трамвайной остановки «ККЦ». По неизвестным причинам водитель автомобиля «Форд» не справился с управлением и врезался в бетонную опору. Об этом в социальных сетях сообщают свидетели ДТП.

Удар был настолько сильным, что из машины вывалился двигатель. Передняя часть автомобиля сильно смята.

— В результате ДТП провисли провода и на некоторое время встали трамваи. В машине находился один человек, который чудом остался жив, — пишут в местном паблике очевидцы событий.

На снимках с места аварии видно, что в салоне иномарки сработала подушка безопасности. Скорее всего, она и спасла водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU