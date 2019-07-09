В Челябинске появится современное кузнечное предприятие

СЕГОДНЯ 08:02 2019-07-09T08:02:21+03:00

200 рабочих мест и сотрудничество с нефтегазовой отраслью - это завод, который откроется в индустриальном парке «Станкомаш»

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Делегацию Челябинской области на международной промышленной выставки «Иннопром-2019» возглавляет руководитель региона Алексей Текслер. В его присутствии подписан контракт между АО «Конар» и компанией Vecchiato Srl по поставке кузнечного комплекса для воплощения проекта «Современные кузнечные технологии».

Новое предприятие разместится в Челябинске, на площадях индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске. Проект подразумевает 200 современных рабочих мест.

— Мы приветствуем создание новых производств на территории региона, — подчеркнул Алексей Текслер. — Продукция нового предприятия позволит уйти от импортозависимости. Кроме того, будут организованы современные рабочие места для жителей нашей области.

Проект «Современные кузнечные технологии» — детище АО «Конар» при участии ПАО «Транснефть». Его задача — обеспечение заготовками заводы «Русские электрические двигатели», «Транснефть нефтяные насосы». Предприятие будет исполнять заказы сторонних потребителей. Новое производство будет работать на нужды нефтеперерабатывающей отрасли и в сфере общемашиностроительного назначения. Возможный объем продукции — 10 тыс. тонн стальных поковок и поковок из спецсталей в год.

По контракту на новую промышленную площадку доставят современный кузнечный комплекс производства итальянской компании Vecchiato: гидравлический пресс 3500 тонно-сил, рельсовый и мобильный манипуляторы. Уникальная кузница позволяет перековывать стальные слитки различных марок в поковки разнообразной номенклатуры размером до 8 м и весом до 30 т.

Это оборудование в дополнение к уже действующему в индустриальном парке «Станкомаш» литейному производству (завод «БВК) существенно снизит срок поставки заготовок, а также позволит перейти на выпуск продукции с более высокими качественными требованиями.

Общий объем инвестиций — 1,5 млрд руб.

ИСТОЧНИК KP.RU