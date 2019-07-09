Федор Конюхов собирается пролететь через Челябинск на самолете с солнечными батареями

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-09T08:58:24+03:00

Известный путешественник полетит через всю Россию на экспериментальном самолете Фото: konyukhov.ru

За масштабным экспериментом будет следить вся страна

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В первой половине сентября известный путешественник планирует необычный полет из Москвы на Камчатку. Конюхов полетит через всю Россию на экспериментальном самолете.

— Это будет первый перелет на воздушном судне с солнечными батареями по маршруту Москва — Челябинск — Новосибирск — Иркутск — Якутия — Камчатка, — сообщили в экспедиционном штабе Федора Конюхова.

На сам перелет отводится семь дней, еще три дня организаторы добавляют на случай возможных погодных осложнений.

Известно, что летательный аппарат оборудован гибкими солнечными модулями российского производства, а также системами накопления энергии. Размах крыла — 25 метров, вес — 900 килограммов. Сейчас инженеры трудятся над тем, чтобы самолет мог двигаться семь суток без подзарядки и без остановок.

Задача путешественника Конюхова — провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к Солнцу и в разных широтах.

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ИСТОЧНИК KP.RU