После нападения коровы на ребенка в Челябинской области, городские власти заявили, что будут отлавливать бродячий скот

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-09T10:35:19+03:00

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В Аше начнут отлавливать безнадзорный скот на улицах. Об этом сообщили на сайте мэрии. Жители который год жалуются на коров и коз, пасущихся в городе. Однако, по словам горожан, власти бездействовали. А после того, как на прошлой неделе корова боднула ребенка, чиновники, наконец, приняли меры. Об инциденте рассказали местные активисты движения «Гражданский патруль», направили жалобы на бродячий скот в мэрию и в минэкологии. Новость распространили СМИ.

Местные власти разработали документ «О недопустимости выпаса скота в городской черте». Теперь жители обязаны выгуливать скот за пределами города.

— При несоблюдении данного требования, в соответствии с утвержденными правилами содержания сельскохозяйственных животных, принятыми Советом депутатов Ашинского городского поселения, будет произведен отлов и транспортировка безнадзорных животных во временное место хранения предприятия МУП «Комсервис — АМР». Телефон организации: — 2-10-61, — сообщили в администрации Аши.

Для того чтобы забрать животное, владелец должен будет заплатить штраф, около 10 тысяч рублей, за отлов и перевозку животного, а так же тысячу в сутки за его содержание.

Также в ближайшее время в Аше проведут рейд по отлову бродячего скота.

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ИСТОЧНИК KP.RU