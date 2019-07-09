На Южном Урале подростки залезли на строительный кран
Несколько мальчишек затеяли опасные игры на заброшенной стройке в Копейске. Рискуя жизнью, дети залезли на подъемный кран высотой с десятиэтажку. Происходящее увидел из окна соседнего дома местный житель. Мужчина позвонил на номер «112». После чего снял хулиганов на камеру мобильного и выложил видео в интернет.
— Подростки лет 12-13 проникли на стройку напротив ТРК «Слава» и забрались на кран. Один из мальчиков чуть не сорвался вниз, — пишет автор поста.
Опасные игры подростков на строительном кране в Челябинской области.Видео: очевидцы
На кадрах видно, как мальчишка забрался на крышу кабины крановщика и уселся на самый край, свесив ноги. Когда экстремалы стали спускаться вниз, один из них едва не сорвался.
Накажут ли за такую выходку подростков, решат правоохранительные органы.
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