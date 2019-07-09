На Южном Урале подростки залезли на строительный кран

СЕГОДНЯ 10:48 2019-07-09T10:57:24+03:00

Один из них чуть не сорвался вниз

Изменить размер текста: A A

Несколько мальчишек затеяли опасные игры на заброшенной стройке в Копейске. Рискуя жизнью, дети залезли на подъемный кран высотой с десятиэтажку. Происходящее увидел из окна соседнего дома местный житель. Мужчина позвонил на номер «112». После чего снял хулиганов на камеру мобильного и выложил видео в интернет.

— Подростки лет 12-13 проникли на стройку напротив ТРК «Слава» и забрались на кран. Один из мальчиков чуть не сорвался вниз, — пишет автор поста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/719178" frameborder="0"></iframe> Опасные игры подростков на строительном кране в Челябинской области.Видео: очевидцы

На кадрах видно, как мальчишка забрался на крышу кабины крановщика и уселся на самый край, свесив ноги. Когда экстремалы стали спускаться вниз, один из них едва не сорвался.

Накажут ли за такую выходку подростков, решат правоохранительные органы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU