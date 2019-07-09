2019-07-09T11:32:48+03:00
Происшествия

В МЧС рассказали подробности гибели подростка на пруду Девичьи слезы в Челябинске

С семьей погибшего сейчас работают психологи
Валентина ВАГАНОВА
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Пруд хоть и небольшой, но глубина в нем приличная. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской областиПруд хоть и небольшой, но глубина в нем приличная. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области
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В Челябинске произошла очередная трагедия на воде. Вечером 8 июля, па пруду Девичьи слезы, что находится в Ленинском районе, погиб 15-летний подросток. По словам очевидцев, он купался с друзьями, доплыл до фонтана в центре водоема, нырнул с него и, видимо, ударился головой.

На место за считанные минуты прибыли спасатели, полицейские, медики.

— Была организована разведка акватории. В 18:49 водолазами Поисково-спасательной службы Челябинской области было обнаружено тело мальчика в десяти метрах от берега, и поднято на поверхность, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Тело подростка подняли со дна водолазы. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Тело подростка подняли со дна водолазы. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Сейчас по этому инциденту проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. С семьей школьника работают психологи.

Купаться в этом пруду нельзя, об этом говорят установленные по периметру таблички. Водоем хоть и небольшой, но глубина здесь приличная. Он не оборудован для купания, спасателей здесь нет. В случае чего, помочь будет некому.

Спасатели вновь напоминают родителям, что контроль за досугом детей, должен быть максимальным. Особенно на летних каникулах.

У водоема стоят таблички, предупреждающие о том, что купаться здесь нельзя. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

У водоема стоят таблички, предупреждающие о том, что купаться здесь нельзя. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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