«Вода становится чище»: в реке Миасс в Челябинске появились раки
Активисты экологического движения «Экочел», наводя порядок на берегу вдоль реки Миасс, увидели в воде несколько раков. Они обитают в водоеме в районе улицы Университетская набережная. По словам общественников, их появление в воде — хороший знак.
— Очевидно, что водоем самоочищается и вода становится чище, поэтому и стали появляться раки. После того, как мы их поймали и сфотографировали, выпустили обратно в реку, с надеждой, что их вскоре станет больше, а вода — еще чище, — рассказал руководитель общественного экологического движения « Экочел» Ильдар Файзуллин.
Рыбаки рассказывали экоактивистам, что ловили раков в прошлом году в Шершневском водохранилище. А вот в реке Миасс их еще не встречали.
Кстати, сейчас главную реку города чистят от мусора и зарослей специальным водоплавающим экскаватором.
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