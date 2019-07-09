«Вода становится чище»: в реке Миасс в Челябинске появились раки

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-09T12:50:04+03:00

Раки прихотливы в окружающей среде и будут жить не в каждом водоеме. Фото: экологическое движение « Экочел»

Их обнаружили экоактивисты во время субботника на берегу

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Активисты экологического движения «Экочел», наводя порядок на берегу вдоль реки Миасс, увидели в воде несколько раков. Они обитают в водоеме в районе улицы Университетская набережная. По словам общественников, их появление в воде — хороший знак.

— Очевидно, что водоем самоочищается и вода становится чище, поэтому и стали появляться раки. После того, как мы их поймали и сфотографировали, выпустили обратно в реку, с надеждой, что их вскоре станет больше, а вода — еще чище, — рассказал руководитель общественного экологического движения « Экочел» Ильдар Файзуллин.

Рыбаки рассказывали экоактивистам, что ловили раков в прошлом году в Шершневском водохранилище. А вот в реке Миасс их еще не встречали.

Кстати, сейчас главную реку города чистят от мусора и зарослей специальным водоплавающим экскаватором.

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ИСТОЧНИК KP.RU