Водоплавающий экскаватор почистит русло реки Миасс в центре Челябинске
Камыши, мусор, тина — все это ставшие привычными атрибуты реки Миасс в Челябинске. Водоем не чистили почти 40 лет. Однако в скором времени два километра русла Миасса в центре города обещают почистить. Об этом сообщает «Полит74».
Речь об участке реки от моста на Свердловском проспекте у «Союзпищепрома» до нового путепровода на Братьев Кашириных. Работы планируют закончить до начала осени. Пока техника работает на самом туристическом участке возле дворца спорта «Юность».
Очистку ведут специальным ковшом и подводными фрезами. Растительность срезают, складываются на понтоны и вывозят. В работах задействован плавающий экскаватор.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
Реку Миасс в центре Челябинска начали чистят от зарослей.Андрей АБРАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU