Водоплавающий экскаватор почистит русло реки Миасс в центре Челябинске

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-09T12:44:24+03:00

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Камыши, мусор, тина — все это ставшие привычными атрибуты реки Миасс в Челябинске. Водоем не чистили почти 40 лет. Однако в скором времени два километра русла Миасса в центре города обещают почистить. Об этом сообщает «Полит74».

Речь об участке реки от моста на Свердловском проспекте у «Союзпищепрома» до нового путепровода на Братьев Кашириных. Работы планируют закончить до начала осени. Пока техника работает на самом туристическом участке возле дворца спорта «Юность».

Очистку ведут специальным ковшом и подводными фрезами. Растительность срезают, складываются на понтоны и вывозят. В работах задействован плавающий экскаватор.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/712502" frameborder="0"></iframe> Реку Миасс в центре Челябинска начали чистят от зарослей.Андрей АБРАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU