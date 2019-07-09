2019-07-09T13:02:31+03:00
Общество

Организаторы Ильменки объяснили, почему в 2019 году на фестивале было мало народа

Представитель Фонда Олега Митяева заявила, что последний фестиваль был рекордным по посещаемости в новой истории
Сергей УФИМЦЕВ
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Последние годы Ильменский фестиваль проводят в «Солнечной долине».Последние годы Ильменский фестиваль проводят в «Солнечной долине».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ильменский фестиваль 2019 побил рекорд по посещаемости за последние годы. Об этом заявила представитель Фонда Олега Митяева Мария Гришина.

Несколько лет назад фестиваль переехал с берега Ильменского озера в «Солнечную долину». Причина: прежняя площадка стала опасна. В 2014 году здесь во время фестиваля разбушевался ураган, который повалил деревья на палатки. Чтобы избежать повторения трагедии, организаторы сменили площадку.

Этим летом гости фестиваля заметили, что людей на Ильменке с каждым годом становится все меньше и меньше. Мол, новое место уже не так притягивает народ. Однако организаторы не видят в этом ничего плохого

— Возможно, количество посетителей поубавилось. Раньше на Ильменской турбазе собиралось до 50 тысяч человек. Но мы считаем, что сейчас попросту отсеялась случайная публика. Ведь раньше на Ильменку приходили люди из Миасса не песни послушать, а ради тусовки, — утверждает Мария Гришина в интервью газете «Вечерний Челябинск».

По ее словам, последняя Ильменка побила рекорд по количеству гостей со времен переезда в «Солнечную долину». Если в прошлом году полиция насчитала около 13 тысяч человек, то в этот раз их было более 19 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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