2019-07-09T19:30:22+03:00
Общество

Шестиполосную дорогу у «Академ Riverside» в Челябинске разорвет зебра со светофорами

Переход уже начали обустраивать
Лидия ПЕСКОВА
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Светофор сделает шестиполосную дорогу безопасной.Светофор сделает шестиполосную дорогу безопасной.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В «Академ Riverside» начали устанавливать светофоры для перехода шестиполосной проезжей части на Университетской Набережной. Зебра и светофоры появятся на перекрестке с улицей 40-летия Победы.

Жители микрорайона «Академ Riverside» долгое врем перебегали широченную трассу на свой страх и риск. После установки светофоров и зебры они смогут спокойно пересекать дорогу даже с детьми, не боясь оказаться под колесами автотранспорта.

Пешеходный переход появится между двумя крупными улицами — Молодогвардейцев и Чичерина. Люди давно просили полицию установить его здесь для безопасности и комфорта самой незащищенной категории участников дорожного движения — пешеходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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