Шестиполосную дорогу у «Академ Riverside» в Челябинске разорвет зебра со светофорами
В «Академ Riverside» начали устанавливать светофоры для перехода шестиполосной проезжей части на Университетской Набережной. Зебра и светофоры появятся на перекрестке с улицей 40-летия Победы.
Жители микрорайона «Академ Riverside» долгое врем перебегали широченную трассу на свой страх и риск. После установки светофоров и зебры они смогут спокойно пересекать дорогу даже с детьми, не боясь оказаться под колесами автотранспорта.
Пешеходный переход появится между двумя крупными улицами — Молодогвардейцев и Чичерина. Люди давно просили полицию установить его здесь для безопасности и комфорта самой незащищенной категории участников дорожного движения — пешеходов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU