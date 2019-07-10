2019-07-10T05:49:45+03:00
Происшествия

Вместе прыгнули с моста: два брата разбились в Челябинской области

Подростки хотели поплавать в речке, прыгнув в нее с большой высоты
Андрей АБРАМОВ
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Погибли двое подростков. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской областиПогибли двое подростков. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области
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Двоюродные братья 13 и 14 лет проводили досуг в районе железнодорожного моста в Карталах и решили прыгнуть с него в реку. Высота сооружения порядка четырех метров. Решение стало для ребят фатальным.

Водолазы достали тела подростков. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. Организована работа психологов.

— Многие карталинцы прекрасно знают этот злополучный мост. Его уже облюбовала местная ребятня и с приходом теплого времени года такие прыжки в воду не редкость. Руководству муниципалитета следует обратить на этой внимание, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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