Вместе прыгнули с моста: два брата разбились в Челябинской области
Двоюродные братья 13 и 14 лет проводили досуг в районе железнодорожного моста в Карталах и решили прыгнуть с него в реку. Высота сооружения порядка четырех метров. Решение стало для ребят фатальным.
Водолазы достали тела подростков. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. Организована работа психологов.
— Многие карталинцы прекрасно знают этот злополучный мост. Его уже облюбовала местная ребятня и с приходом теплого времени года такие прыжки в воду не редкость. Руководству муниципалитета следует обратить на этой внимание, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU