Тимати не разрешили устроить шоу в Челябинске
Поп-звезда отечественной эстрады Тимати славен не только своим творчеством, но и масштабной бизнес-империей. Один из его проектов — бургерная Black Star есть и в Челябинске. Заработала она пару месяцев назад, но торжественного открытия еще не было.
На такие мероприятия обычно прилетает Тимати. Он сам встает к плите и угощает гостей бургерами, а затем дает небольшой концерт. На мероприятие собираются тысячи молодых людей. Но похоже что в Челябинске, такого громкого ажиотажа не будет.
Визит артиста был намечен на июль. Однако власти расценивают мероприятие как массовое. Значит нужно подключать полицию, медиков. Уведомляют о таких за 30 дней. Чего организаторы не сделали.
Пока неизвестно, состоится торжественное открытие без Тимати или его перенесут.
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ИСТОЧНИК KP.RU