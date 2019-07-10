2019-07-10T07:37:42+03:00
Общество

Тимати не разрешили устроить шоу в Челябинске

Здесь он собирался открыть ресторан быстрого питания
Андрей АБРАМОВ
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Акцию Тимати в Челябинске не согласовали городские власти.Акцию Тимати в Челябинске не согласовали городские власти.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Поп-звезда отечественной эстрады Тимати славен не только своим творчеством, но и масштабной бизнес-империей. Один из его проектов — бургерная Black Star есть и в Челябинске. Заработала она пару месяцев назад, но торжественного открытия еще не было.

На такие мероприятия обычно прилетает Тимати. Он сам встает к плите и угощает гостей бургерами, а затем дает небольшой концерт. На мероприятие собираются тысячи молодых людей. Но похоже что в Челябинске, такого громкого ажиотажа не будет.

Визит артиста был намечен на июль. Однако власти расценивают мероприятие как массовое. Значит нужно подключать полицию, медиков. Уведомляют о таких за 30 дней. Чего организаторы не сделали.

Пока неизвестно, состоится торжественное открытие без Тимати или его перенесут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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