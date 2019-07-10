В Челябинске cдадут два дома-долгостроя

СЕГОДНЯ 07:17 2019-07-10T07:21:32+03:00

Ключи от квартир получат дольщики дома в ЖК «Бриз» и новостройки по улице Работниц

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Жилой комплекс «Бриз» возводила группа компаний «Серебряный ключ». Квартиры в ЖК купили около 900 дольщиков. Часть домов компания должна была сдать еще два года назад, остальные — до конца 2018 года. Но стройка встала. По плану в микрорайоне должны были возвести восемь высоток. На деле, лишь один дом был почти готов.

Дом на улице Работниц также возводил застройщик из числа компаний «Серебряный ключ». Люди купили квартиры в этой многоэтажке еще в 2014-2015 годах, сдать дом обещали в 2016 году. Но прошли все сроки. Люди теряли надежду.

И вот хорошая новость. Дольщики дома № 5.1.1 в ЖК «Бриз» и дома на ул. Работниц в сентябре нынешнего года получат свои квартиры. Новоселья наконец-то отметят 180 семей. Оба долгостроя группы компаний «Серебряный ключ» завершат за счет Фонда социальной поддержки дольщиков и заемщиков ЮУ «КЖСИ».

Главой Челябинской области Алексеем Текслером поставлена задача с использованием механизма Фонда поддержки дольщиков при ЮУ «КЖСИ» завершить строительство объектов, имеющих высокую степень готовности.

Фонд разработал программу, по которой деньги за достройку домов будут передаваться не через застройщика, а напрямую подрядчикам. фонд существует на пожертвования физических и юридических лиц.

Кроме того, будет разработан еще один региональный фонд, который получит софинансирование от корпорации «ДОМ.РФ» и сможет привлекать средства регионального бюджета.

— Представители «ДОМ.РФ» уже побывали на объектах, оценили объем затрат по всем домам, — сказал Тупикин. — Они уже начали работу по ЖК «Радуга», который также входил в группу компаний «Серебряный ключ». Этот комплекс строился, когда заработал компенсационный фонд, и застройщик делал в него отчисления, — сказал исполняющий обязанности министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Всего в регионе 56 проблемных домов. Часть из них будут достраивать с помощью средств Фонда поддержки граждан — участников долевого строительства, прочие- с привлечением инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU