«Комсомолка» определила победителей конкурса среди подписчиков, которые бесплатно отдохнут в санатории «Карагайский бор»

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-10T10:30:26+03:00

Санаторий «Карагайский бор» — это чистый воздух, живописная местность и комфортные условия для отдыха. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Три читателя газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» отдохнут и поправят здоровье в санатории «Карагайский бор». Они стали победителями конкурса среди подписчиков, который проходил с 1 по 28 июня. По условиям нужно было оформить подписку на ежедневный и еженедельный выпуски газеты на шесть месяцев.

Итоги розыгрыша мы подвели сегодня, 10 июля, в нашей редакции.

За путевки поборолись более 400 человек. Имя каждого участника мы написали на листочке и положили в лототрон. А затем наш корреспондент вытянула наугад из общей массы три листочка. Итак, кому же улыбнулась удача?

Первое место заняла Наталья Смирнова из Нязепетровска. Она получает сертификат «Отдых 7 дней (шесть ночей) на двоих». В него входят: проживание в улучшенном номере, питание — шведский стол, ежедневное посещение бассейна с термальной зоной, прокат спортинвентаря, тренажерный зал и прием минеральной воды. В общем, идеальная возможность на недельку уехать за город и отлично отдохнуть.

Второе место у Ирины Крутицкой из Златоуста. Ей достается такой же сертификат, только на одну персону.

А третьим победителем стал Сергей Огарков из Озерска. Ему мы дарим сертификат «Отдых выходного дня» на двух человек.

Победителям достаются вот такие сертификаты.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поздравляем победителей и просим их прийти за подарками в редакцию по адресу: Красная, 4, 6 этаж, офис 607. По всем вопросам обращаться по номеру 8 (351) 700-09-67 доб. 1021.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/719394" frameborder="0"></iframe> Розыгрыш путевок в Карагайский бор среди подписчиков газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU