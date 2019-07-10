«Комсомолка» определила победителей конкурса среди подписчиков, которые бесплатно отдохнут в санатории «Карагайский бор»
Три читателя газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» отдохнут и поправят здоровье в санатории «Карагайский бор». Они стали победителями конкурса среди подписчиков, который проходил с 1 по 28 июня. По условиям нужно было оформить подписку на ежедневный и еженедельный выпуски газеты на шесть месяцев.
Итоги розыгрыша мы подвели сегодня, 10 июля, в нашей редакции.
За путевки поборолись более 400 человек. Имя каждого участника мы написали на листочке и положили в лототрон. А затем наш корреспондент вытянула наугад из общей массы три листочка. Итак, кому же улыбнулась удача?
Первое место заняла Наталья Смирнова из Нязепетровска. Она получает сертификат «Отдых 7 дней (шесть ночей) на двоих». В него входят: проживание в улучшенном номере, питание — шведский стол, ежедневное посещение бассейна с термальной зоной, прокат спортинвентаря, тренажерный зал и прием минеральной воды. В общем, идеальная возможность на недельку уехать за город и отлично отдохнуть.
Второе место у Ирины Крутицкой из Златоуста. Ей достается такой же сертификат, только на одну персону.
А третьим победителем стал Сергей Огарков из Озерска. Ему мы дарим сертификат «Отдых выходного дня» на двух человек.
Победителям достаются вот такие сертификаты.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Поздравляем победителей и просим их прийти за подарками в редакцию по адресу: Красная, 4, 6 этаж, офис 607. По всем вопросам обращаться по номеру 8 (351) 700-09-67 доб. 1021.
Розыгрыш путевок в Карагайский бор среди подписчиков газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».Валерий ЗВОНАРЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU