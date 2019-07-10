2019-07-10T09:21:36+03:00
Общество

Челябинск продолжат готовить к саммитам ШОС и БРИКС, несмотря на слухи о переносе

Об этом заявила врио главы города Наталья Котова на пресс-конференции
Инна КУМЕЙКОСергей УФИМЦЕВ
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Наталья Котова опровергла слухи о переносе саммитов ШОС и БРИКС.Наталья Котова опровергла слухи о переносе саммитов ШОС и БРИКС.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Градоначальник Наталья Котова ответила на слухи о переносе саммитов-2020 из Челябинска в Санкт-Петербург. По ее словам, задач по подготовке города к приему делегаций никто не снимал.

— Я слухи о переносе читаю и отношусь к ним спокойно. Мы как готовились к саммитам, так и готовимся. Челябинску выделили 8 млрд руб., они направлены на объекты. Строятся поселки, конгресс-холл «Таганай». Озеленение и благоустройство нужно закончить до 1 ноября. Иллюминацию и освещение — сделать зимой. Ремонт фасадов домов продолжится и в холодное время года, есть материалы и технологии для этого. Наша задача к 1 июня 2020 город подготовить к саммитам, — заявила врио главы Челябинска Наталья Котова на пресс-конференции 10 июля.

Власти определили три больницы, которые будут заниматься медобслуживанием гостей саммитов. Это областная больница №3, больницы №6 и 8. На их подготовку выделили 161 млн руб.

Напомним, через год Южный Урал принимает саммиты ШОС и БРИКС. Однако в последнее время распространяются слухи, что их перенесли в Санкт-Петербург. Причина: в Челябинске не успевают подготовиться к приему делегаций. При этом, весной ходили слухи, что саммиты перенесут в Сочи. Но южноуральские власти эту информацию опровергли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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