2019-04-04T09:55:06+03:00
Политика

Врио губернатора опроверг слухи, что саммиты ШОС и БРИКС уйдут в Сочи

А цену главного проекта назвал «накладной»
Инна КУМЕЙКОАндрей АБРАМОВ
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Текслер опроверг слухи о переносе саммитов из Челябинска.Текслер опроверг слухи о переносе саммитов из Челябинска.
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4 апреля врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер дал пресс-конференцию. Одним из вопросов, который задали журналисты, была подготовка к саммитам ШОС и БРИКС. недавно глава региона рассказал, что некоторые важные объекты возводят с отставанием. После отставки Бориса Дубровского, в кулуарах поползли слухи, что саммиты отдадут Екатеринбургу или Сочи.

— Разговоры о переносе саммитов не понимаю. Никто никуда саммит не переносит. Стоят задачи о завершении объектов — это да. Но это наша честь — принять 30 глав государств, честь — провести его достойно. Что касается конгресс-холла на Миассе: для предыдущего губернатора он был важе. Я не буду говорить о его архитектурном облике. Но стоимость в 20 млрд руб и только за счет областного бюджета — это очень накладно, очень. Вот что меня волнует, — ответил Алексей Текслер.

Саммиты должны пройти в Челябинске летом 2020 года. В городе строят два конгресс-холла, запланирована масштабная реконструкция набережной и общественных пространств.

Алексей Текслер дает пресс-конференцию 4 апреля.Андрей АБРАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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