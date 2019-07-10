2019-07-10T11:45:51+03:00
Общество

Эксперт побоялся пробовать квас из бочки в центре Челябинска

Продавец без санкнижки брала стаканчики грязной рукой, а тара на вынос была слишком пыльной
Лидия ПЕСКОВА
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Эксперт уверен: пить квас на улице опасно.Эксперт уверен: пить квас на улице опасно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Эксперты проекта «Народный контроль» проверили торговую точку, где торгуют квасом. Они надеялись утолить жажду из бочки на перекрестке улиц Кирова и Труда. Увы, не получилось.

— Продавец отказалась показать санитарную книжку. Женщина торговала напитком без спецодежды и головного убора. Одноразовые стаканчики она брала грязными руками, — рассказал КП-Челябинск эксперт Вадим Воробей. — Вокруг цистерны на земле вместе стояли пакеты с мусором и с чистой тарой, часть из них была разорвана и в пыли. Документы на квас имели несоответствия.

Согласно требованиям СанПин, продавец кваса обязан иметь медицинскую книжку, а также спецодежду и бейдж. На стационарной точке должна быть размещена информация о наименовании организации, ее адрес, ФИО продавца, телефоны контролирующих инстанций. На квас должно быть удостоверение качества с указанием партии, даты изготовления и срока годности.

— Приобретать квас на улице чаще всего небезопасно, — уверен Вадим Воробей. — Сложно оценить, в каких условиях произведен этот квас, как он хранился и перевозился, а ведь это продукт брожения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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