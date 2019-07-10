«Оставила в опасности»: в Челябинской области мать отказалась водить по врачам зараженного ВИЧ ребенка

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-10T12:55:34+03:00

Медики не раз просили привести малыша на прием, но мама не соглашалась. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Жительницу Копейска будут судить за то, что оставила в опасности своего пятилетнего ребенка. У дошколенка диагноз ВИЧ, однако мать не водила его по врачам и не занималась его лечением, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

33-летняя женщина знала, что у ребенка серьезное заболевание. Копейские доктора не раз просили ее привести малыша в поликлинику. Однако мать игнорировала врачей почти год.

— Мать оставила ребенка без помощи, хотя прекрасно осознавала, что это опасно для здоровья и жизни крохи. А сам малыш не мог помочь себе в силу возраста, — замечают в пресс-службе.

Теперь женщину будут судить за то, что она оставила дитя в опасности. Скорее всего, мамочку оштрафуют, хотя закон позволяет посадить на год.

Этот случай не первый в Челябинской области. В Еманжелинске семья ВИЧ-диссидентов (то есть людей, отрицающих свой положительный ВИЧ-статус) таким же образом не давала обследовать и лечить новорожденную дочь. Хотя антиретровирусная терапия позволяет держать недуг под контролем: человек может жить обычной жизнью, а вирус даже не выявляется в крови.

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ИСТОЧНИК KP.RU