Как на Южном Урале не отравиться грибами

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-10T13:26:06+03:00

Эксперты советуют не употреблять в пищу ножки, только шляпки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Лесными грибами в Челябинской области люди травятся каждый год. Правда, в этом году пострадавших пока еще не было, сообщает газета «Южноуральская панорама» со ссылкой на областной Роспотребнадзор.

По данным ведомства, около ста грибов могу вызвать отравление, примерно десять из них ядовиты смертельно. Тяжелее всего отравление дарами леса переносят люди с ослабленным здоровьем и дети, поэтому лесные грибы нельзя давать дошкольникам.

Чтобы не отравиться, следует:

— собирать только известные вам грибы;

— не брать грибы вдоль дорог, а также дряблые и перезрелые;

— не есть грибы сырыми, даже сыроежки.

Потреблять в пищу эксперты советуют только шляпки. В ножках содержится много хитина, который препятствующее усвоению полезных веществ из еды. Кроме того, грибы, как губка, впитывают в себя тяжелые металлы и другие токсические вещества из атмосферы.

Также Роспотребнадзор уточняет, что сушка, заморозка, засолка и даже длительное вываривание грибов не удаляют из них ядовитые вещества, а лишь снижают их концентрацию. Не забывайте, грибные консервы могут вызвать ботулизм. В Челябинской области половина случаев ботулизма связана с консервированными грибами.

Если вы отравились, быстрее вызывайте скорую.

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ИСТОЧНИК KP.RU