Подросток из Челябинской области облился бензином и решил закурить
4 июля в поселок Родники под Троицком вызывали пожарных. Загорелись надворные постройки, в опасности ребенок. В считанные минуты на место происшествия прибыли сотрудники противопожарной службы.
— Небольшая деревянная постройка была полностью охвачена огнем, горел строительный мусор. Огонь мог перекинуться на жилые дома. Не теряя ни секунды, пожарные приступили к тушению. Около 20 минут понадобилось для полной ликвидации, — сообщила пресс-секретарь противопожарной службы Челябинской области Александра Шигарова.
Оказалось, что 15-летним подросток ремонтировал сарай с бензопилой. Во время заправки топлива он пролил бензин себе на правую штанину и на пол. Не придав этому никакого значения, парень решил покурить, чем вызвал мгновенное воспламенение. Сняв с себя горящие штаны и кроссовки, он выбежал во двор и стал звать на помощь.
Парнишку увезли в травматологию. Но после процедур отпустили домой.
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