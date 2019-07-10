Форвард Андрей Попов подписал контракт с челябинским «Трактором» на один сезон

СЕГОДНЯ 13:54 2019-07-10T13:54:18+03:00

Попов (справа) и Глинкин снова сыграют в одной связке в родной команде. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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30-летний нападающий Андрей Попов подписал контракт с родным клубом на один год. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

С 2016 года воспитанник челябинского хоккея выступал за «Ак Барс». В составе казанцев он стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году. Однако недавно «барсы» отказались от услуг Попова, и его тут же «приютил» челябинский «Трактор».

Кстати, на днях контракт с «медведями» продлил на один год и давний партнер Попова по звену нападения Антон Глинкин — вместе они также играли и в «Ак Барсе». В этой связке партнеры играли в «Тракторе» практически с 2005 года. Получается, что дуэт снова будет играть в родном клубе.

Отметим, что Андрей Попов входит в клуб бомбардиров Валерия Белоусова, забросив 110 шайб в официальных матчах за «Трактор».

ИСТОЧНИК KP.RU