2019-07-10T13:54:18+03:00
Спорт

Форвард Андрей Попов подписал контракт с челябинским «Трактором» на один сезон

Он сыграет в связке со своим давним напарником Антоном Глинкиным
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Попов (справа) и Глинкин снова сыграют в одной связке в родной команде.Попов (справа) и Глинкин снова сыграют в одной связке в родной команде.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

30-летний нападающий Андрей Попов подписал контракт с родным клубом на один год. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

С 2016 года воспитанник челябинского хоккея выступал за «Ак Барс». В составе казанцев он стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году. Однако недавно «барсы» отказались от услуг Попова, и его тут же «приютил» челябинский «Трактор».

Кстати, на днях контракт с «медведями» продлил на один год и давний партнер Попова по звену нападения Антон Глинкин — вместе они также играли и в «Ак Барсе». В этой связке партнеры играли в «Тракторе» практически с 2005 года. Получается, что дуэт снова будет играть в родном клубе.

Отметим, что Андрей Попов входит в клуб бомбардиров Валерия Белоусова, забросив 110 шайб в официальных матчах за «Трактор».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вернется ли рубль к высокому курсу, рассказали «БКС Брокер»
В Челябинской области иномарка заехала на столб и вспыхнула
В Челябинской области подвели итоги ЕГЭ-2019: побито несколько рекордов
В Челябинск приедут иностранные журналисты, чтобы рекламировать у себя туризм на Южном Урале
Два такси попали в аварию в центре Челябинска
Tele2 предлагает перевести бабушку в интернет
В Челябинске обсудят постановку проблем трудоустройства инвалидов на государственный контроль
Как на Южном Урале не отравиться грибами
Подросток из Челябинской области облился бензином и решил закурить
На Южном Урале задержали главу села Фершампенуаз
Мост у Мечел-Кокса в Челябинске запустят зимой
«Оставила в опасности»: в Челябинской области мать отказалась водить по врачам зараженного ВИЧ ребенка
Студентка МГТУ стала бронзовым призером Всемирной универсиады 2019
Эксперт побоялся пробовать квас из бочки в центре Челябинска
Названа дата первой игры челябинского «Трактора» в новом сезоне КХЛ
«Комсомолка» определила победителей конкурса среди подписчиков, которые бесплатно отдохнут в санатории «Карагайский бор»
Погибший на войне солдат из Магнитогорска «вернулся домой» спустя 76 лет
Стала известна дата выборов ректора челябинского педуниверситета
В рамках предстоящего «Дня поля» в Челябинской области объявили бесплатный розыгрыш для фермеров
В Челябинской области выдали стотысячный электронный больничный
Власти признали автовокзал возле ДС «Юность» в Челябинске неудобным
Ждите обморок или диарею: арбузы, которые продаются в Челябинске, зашкаливают по нитратам
Челябинск продолжат готовить к саммитам ШОС и БРИКС, несмотря на слухи о переносе
Наталья Котова: главного по киоскам в Челябинске уволили за его же ларьки
Пьяная компания избила южноуральца на рынке в Челябинской области