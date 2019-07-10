Житель Челябинской области приехал в Москву, чтобы продать подростка в секс-рабство

СЕГОДНЯ 22:16 2019-07-10T22:16:25+03:00

В Москве задержан житель Челябинска, который пытался продать девушку в рабство. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Москве задержан житель Челябинской области. В столицу он приехал, чтобы продать 16-летнюю девушку в сексуальное рабство. Покупателями выступили оперативники.

— Мужчина через закрытые группы в различных социальных сетях в интернете находил состоятельных клиентов на территории России и за ее пределами для продажи им молодых женщин, в том числе несовершеннолетних, с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Встреча с клиентом происходила в ресторане. За живой товар продавец запросил 500 000 рублей. Когда он получил деньги, в зале появились оперативники и задержали злоумышленника.

Следователи возбудили уголовное дело за торговлю людьми. По статье грозит до 10 лет колонии.

— Девушка помещена в лечебное учреждение до передачи ее родителям. Проводятся мероприятия направленные на установление фактических обстоятельств совершенного преступления, — добавили в пресс-службе МВД РФ.

Пару лет назад в столице также задержали уроженку Челябинска. В Москву она прибыла, чтобы продать девственность дочери.

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ИСТОЧНИК KP.RU