Вынесен приговор светской львице из Челябинска, которая пыталась продать девственность ребенка

Мерзкая история произошла в начале года. Жительница Челябинска отправилась в столицу, чтобы продать право первой ночи со своей 13-летней дочерью. Покупателями оказались оперативники, которые тут же задержали торговку. 7 декабря Люблинский райойнный суд Москвы вынес приговор матери: 4,5 года колонии лишения свободы в колонии общего режима.

«ДУШИ НЕ ЧАЯЛА В ДЕТЯХ»

10 января в плавучий ресторан на Москве-реке вошли две женщины в шубках. С ними была юная школьница. Они присели за столик к парню, который приготовил чемодан с солидной суммой. Продать девственность договорились за полтора миллиона рублей. Как только дамы получили деньги, за спиной появились несколько сотрудников в штатском. Все оказалось срежиссированно.

На камеру полиции мать, подбирая слова, рассказывала:

— Мы с дочерью прилетели в Москву для знакомства с богатым мужчиной для получения материальной помощи за оказание сексуальных услуг моей дочерью.

Судя по страничке в соцсетях, у нее были хорошие отношения с дочерью

Что это за аморальная дама — тогда никто не знал. Следователи не под запись намекали, что зарабатывает эскортом. Однако «Комсомольская правда» — Челябинск» выяснила, что в родном городе ее знали прежде всего, как стилиста и риэлтора. Ей 35 лет. Любила посещать светские мероприятия, зажигать в клубах и… своих детей! Коих у нее двое: мальчик-младшеклассник и дочка.

— Она всегда так переживала за них! Постоянно была на телефоне, спрашивала, где они и чем заняты. Постоянно какие-то витамины им покупала, — рассказала стилист, обучение у которой проходила обвиняемая.

«ВСЕ ЛОЖЬ»

Несмотря на первые признательные показания, в суде челябинка отказалась от своих слов. И настаивала на том, что это все подстроено и ее неправильно поняли.

Ранее суд озвучил приговоры ее подельницам. Первая, та, что нашла «покупателя», получила 3,5 года колонии. Такой же срок получила челябинка, которая пришла вместе с матерью в ресторан. Она вину признала и сотрудничала со следсвием.

Фотографии детей она подписывала теплыми словами.

Дочка сейчас живет с бабушкой в Челябинске. Довольно активна в соцсетях. Есть у подростков такой прикол: создать страничку, куда любой желающий может написать анонимный вопрос. Среди заурядных тем, вроде «твой любимый цвет» и «была ли ты влюблена», выделяется один из вопросов.

— Правда, что тебя мама продала?

— Нет, это все ложь, — ответила хозяйка страницы.

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