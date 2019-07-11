2019-07-11T04:53:18+03:00
Общество

Матери с ребенком запретили помыть руки в столовой Челябинской области

Чебурека, который они купили, оказалось недостаточно, чтобы получить доступ к раковине
Ирина КАРЕЛИНА
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В заведениях общепита обязаны предоставить доступ к раковине. Фото из архива КП.В заведениях общепита обязаны предоставить доступ к раковине. Фото из архива КП.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Магнитогорска Мария Трубашевская возмущена условиями местного общепита. Женщина купила проголодавшемуся ребенку (1 год и 9 месяцев) чебурек. На вопрос «Где можно помыть руки?» услышала: «В туалете, но туда пускают только посетителей, которые оплатили первое, второе и третье. Вы только чебурек купили, а воды нальете!»

— Получается, что мы чебурек можем и грязными руками поесть в предприятии общественного питания?! Чуть ли не с боем взяла ключ от туалета у администратора. Кстати, там даже мыла нет! Про санитарные нормы что-то слышали вообще? — написала Мария в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтатке».

Табличка в столовой. Фото: Мария Трубашевская.

Табличка в столовой. Фото: Мария Трубашевская.

Под постом — почти полторы сотни комментариев. Но люди пишут о том, что лучше бы мать не кормила такого маленького ребенка чебуреками и носила с собой влажные салфетки для рук.

Однако, по делу: заведения общепита не имеют права не пускать посетителей в туалет. По закону они даже могут сделать его платным, официально прописав такую услугу в своем прейскуранте. Но требовать купить что-то для того, чтобы воспользоваться уборной, нельзя. Это уже называется навязыванием услуги и является нарушением прав потребителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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