Домашний волк напал на трехлетнего ребенка в Челябинске

СЕГОДНЯ 05:07 2019-07-11T05:45:50+03:00

Это уже не первый случай за год

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Жительница Курчатовского района рассказала, что на ее ребенка напал волк. И он не сбежал из леса. У зверя есть хозяин, и он выгуливает питомца в местном экопарке.

— Волк или собака бросилась на трехлетнего ребенка. Поцарапала лицо и напугала. Случилось это, когда мы проходили мимо на приличном расстоянии. За пару прыжков зверь оказался рядом и повалил ребенка на землю.

Хозяин, разговаривая по телефону, весело сказал, что это он просто играет. И шикнул на ребенка, чтоб не плакала. Куда можно жаловаться на этот беспредел? Или надо ждать, когда кого-нибудь порвут? — написала женщина в группе «Парковый Челябинск» во «ВКонтакте».

Впрочем, мы уже не раз писали о подобных происшествиях с участием этого волка-собаки. Сам хозяин называет его волкособом. Раньше он выгуливал своих питомцев в парке Гагарина. Теперь перебрался в Парковый. На своих животных мужчина зарабатывает деньги, ставя рядом с ними коробочку для пожертвований.

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ИСТОЧНИК KP.RU