2019-07-11T05:23:43+03:00
Происшествия

Поддельные справки помогли мошенникам из Челябинской области зарегистрировать право на землю

А под суд идет глава поселка Магнитный
Лидия ПЕСКОВА
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Чиновница пойдет под суд за превышение полномочий.Чиновница пойдет под суд за превышение полномочий.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Главу Магнитного сельского поселения Татьяну Жадобину подозревают в превышении должностных полномочий. Чиновница выдала знакомым справки, по которым те стали владельцами земельных участков, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— Дело было еще в 2017-м году. Глава Магнитного знала, что у ее земляков нет законных прав на участки, однако выдала им фиктивные выписки из похозяйственной книги. В дальнейшем граждане зарегистрировали право собственности на землю. Местный бюджет потерял около 300 тысяч рублей, — говорят в ведомстве.

Идет следствие. Собираются доказательства вины главы. Выписки из похозяйственной книги через суд будут признаны недействительными, землю придется вернуть государству.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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