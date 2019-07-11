Поддельные справки помогли мошенникам из Челябинской области зарегистрировать право на землю

СЕГОДНЯ 05:23 2019-07-11T05:23:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Главу Магнитного сельского поселения Татьяну Жадобину подозревают в превышении должностных полномочий. Чиновница выдала знакомым справки, по которым те стали владельцами земельных участков, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— Дело было еще в 2017-м году. Глава Магнитного знала, что у ее земляков нет законных прав на участки, однако выдала им фиктивные выписки из похозяйственной книги. В дальнейшем граждане зарегистрировали право собственности на землю. Местный бюджет потерял около 300 тысяч рублей, — говорят в ведомстве.

Идет следствие. Собираются доказательства вины главы. Выписки из похозяйственной книги через суд будут признаны недействительными, землю придется вернуть государству.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU