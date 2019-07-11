В Челябинске планируют провести региональный урбанистический форум

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-11T12:09:56+03:00

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Уже четверть века действует в стране уникальная общественная организация — «Челябинцы». Глава нашего региона Алексей Текслер в Москве встретился с ее активистами.

Сегодня «Челябинцы» — это более 200 земляков. Заслуженные ветераны, талантливая и перспективная молодежь, заслуженные деятели культуры и искусства, ученые, спортсмены, видные политические деятели.

— Все эти годы челябинское землячество помогало области в развитии экономических связей, защищало ее интересы, содействовало в привлечении инвестиций и передовых технологий. Весомой была помощь по линии Правительства Российской Федерации в принятии жизненно важных для региона решений, — сказал Текслер. — Воплощались в жизнь социальные инициативы, издавались книги, посвященные нашим знаменитым землякам, никогда не прерывалась связь с малой родиной. А главное — область всегда чувствовала вашу весомую поддержку во многих своих начинаниях. Рассчитываю, что совместная работа будет продолжена и на базе постоянного представительства Челябинской области в Москве.

Общественники рассказали главе региона о том, какой хотят видеть свою малую Родину, высказали свои предложения по улучшению внешнего облика Челябинска, качественному улучшению жизни своих земляков. Молодые активисты предлагают провести в нашем городе региональный урбанистический форум, где можно будет обсудить перспективы развития городских пространств и экологические вопросы. Они посетовали, что Челябинску не хватает современных объектов. Алексей Текслер идею проведения форума поддержал.

Лидия Скобликова озвучила ряд инициатив по развитию физической культуры и спорта в Челябинской области и пригласила Алексея Текслера посетить региональные соревнования по конькобежному спорту.

ИСТОЧНИК KP.RU