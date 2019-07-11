Челябинск пообещал проложить дорогу к новым кварталам за улицей Агалакова

СЕГОДНЯ 19:05 2019-07-11T19:05:23+03:00

Четыре года жильцы новых микрорайонов возвращаются домой по такой дороге. Фото: пресс-служба Гордумы.

Но только после того, как на Плодушке разобьют парк

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Уже четыре года Челябинск не может проложить нормальную качественную дорогу к новым микрорайонам за улицей Агалакова. Это Ленинский район города. В четверг, 11 июля, проблемное место осмотрел председатель Городской думы Станислав Мошаров, сообщает пресс-служба Думы.

После того, как городу передали огромную территорию Плодушки, план развития территории изменился. Дорогу Агалакова — Прохладная пришлось проектировать заново. Сейчас проект разработан и готов к реализации. Осталось найти средства.

— Сегодня на выездном совещании вместе с жителями микрорайона обсуждались сроки и детали строительства дороги. На Плодушке началась реконструкция — строится большой красивый парк! Сейчас идет самая «грязная» работа: пилят старые гнилые деревья, прокладывают тропинки и освещение. По дороге Агалакова-Прохладная постоянно ходят большегрузы со строительным материалом. Если сделать капитальную дорогу сейчас, то она долго не продержится, грузовики ее разобьют, — замечают в пресс-службе.

Решено поддерживать дорогу в рабочем состоянии. А в следующем году проведут капитальный ремонт, на дороге появится освещение.

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ИСТОЧНИК KP.RU