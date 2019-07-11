2019-07-11T21:55:04+03:00
Общество

На Южном Урале будет некому судить людей

Треть сотрудников Челябинского областного суда уходят на работу в новую инстанцию
Лидия ПЕСКОВА
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Челябинский областной суд обновится на треть.Челябинский областной суд обновится на треть.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Около 30% судей покинут Челябинский облсуд в ближайшую пару месяцев. Это связано с тем, что судьи, а также их секретари и помощники, начали переходить на работу в создающийся в городе Седьмой кассационный суд.

— Сейчас наш штат укомплектован полностью. Но 26 человек уже назначены в кассационный суд, 12 прошли высшую квалификационную коллегию, еще несколько человек подали документы. Кроме того, уже перешли руководители ряда ключевых отделов — кадров, материально-технического обеспечения, делопроизводства. А 2 сентября одновременно уйдут 38-40 человек. Это будет проверка на прочность,- заявил председатель Челябинского областного суда Вячеслав Малашковец.

По его словам, появившиеся вакансии будут закрывать за счет районных судов. На данный момент 16 человек подали документы на участие в конкурсе. Десять судей в отставке согласились на время вернуться к работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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