Осторожно! В Челябинскую область пришла опасная жара

СЕГОДНЯ 04:36 2019-07-12T04:36:51+03:00

Чего ждать от такой погоды

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С 12 по 14 июля по прогнозу гидрометцентра в Челябинской области, за исключением горных районов, столбик термометра может подняться до +32-39 градусов. Такая температура превышает норму как минимум на 7 градусов.

Сегодня в Челябинске ожидается +28 градусов. Пик аномальной жары придется на выходные: +34 градуса в тени! Такая погода таит немало опасностей.

Избегайте перегрева. По возможности не находитесь на улице с полудня и до 17 часов, когда солнце светит особенно сильно. Больше пейте воды. От острой и горячей пищи лучше временно отказаться.

ГУ МЧС по Челябинской области рекомендует не выезжать в леса. Жара и отсутствие дождей создают пожароопасную обстановку.

Упрдор «Южный Урал» вводит ограничения для тяжеловесных транспортных средств на федеральных дорогах при температуре от +32 градусов Цельсия. Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской области, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы: 8 (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU