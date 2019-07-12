2019-07-12T07:40:48+03:00
Политика

Глава региона обсудил с религиозными объединениями Челябинской области национальную политику

На Южном Урале особое внимание уделяют гармонизации отношений между всеми народами
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В Челябинске обсудили вопросы национальной политики. Фото: пресс-службе губернатора Челябинской областиВ Челябинске обсудили вопросы национальной политики. Фото: пресс-службе губернатора Челябинской области
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В Челябинской области в мире и согласии проживают 132 национальности. Чтобы не нарушить гармонию, нужно уделять особое внимание государственной национальной политике. В администрации главы региона прошло заседание совета по реализации этого важного направления.

Обсуждали, как претворить в жизнь на Южном Урале тезисы из Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года. Коснулись вопросов формирования системы взаимодействия с молодежными, национальными, религиозными, неформальными общественными объединениями на территории Челябинска, деятельности культурных центров в сфере сохранения и развития русской культуры и языка.

На встрече состоялся конструктивный диалог органов исполнительной власти региона и религиозных объединений, национально-культурных центров. Последние играют ведущую роль в развитии этнического своеобразия и гармонизации отношений. Развивая свою самобытную культуру, язык, народные ремесла, они вносят вклад во взаимообогащение культур, укрепление в каждом из нас чувства единой многонациональной семьи.

В Челябинской области много внимание уделяют национальным мероприятиям. Уже прошел фестиваль национального творчества «Навруз», форум «Славянский научный Собор», ряд мероприятий проведен в рамках празднования Дня России.

— В сфере национальной политики нам нужно разумно сочетать большие события с повседневными мероприятиями, которые, собственно, и формируют наше межнациональное пространство. В рамках подобных мероприятий все мы сможем больше взаимодействовать на регулярной основе, — резюмировал глава региона Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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