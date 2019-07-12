На Южном Урале появились необычные арт-объекты — гигантские кроссовки

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-12T08:44:45+03:00

Весят гиганты около 300 кг каждый. Фото: группа "Новости маленького города"/vk.com.

Они уже ждут, чтобы с ними сфотографировались

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Огромные разноцветные кроссовки установили в Сатке вдоль стадиона «Олимп». Размер у каждой инсталляций внушительный — почти 4 метра в длину и 1 метр в ширину. Весят гиганты около 300 кг каждый.

Причудливая обувь расписана под авторский дизайн известных в городе компаний и организаций.

— Одна фигура перекликается с цветовой гаммой рисунков на фасаде школы № 4, другая повторяет корпоративные цвета известной в городе огнеупорной компании, — рассказывают местные жители.

Необычные объекты уже вызвали интерес у детей, которые так и норовят заглянуть внутрь. Взрослые тоже останавливаются, чтобы сделать фото.

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ИСТОЧНИК KP.RU