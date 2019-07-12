2019-07-12T08:21:47+03:00
Происшествия

На Южном Урале пенсионерка повисла вниз головой из окна пятого этажа

Женщина поскользнулась на подоконнике, но смогла зацепится ногой за оконную раму
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Подслушано Еткульский район"Фото: vk.com "Подслушано Еткульский район"
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Инцидент произошел 11 июля в селе Еткуль Челябинской области. Жительница дома на улице Ленина, 46 повисла на одной ноге из окна пятого этажа. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

По их словам пожилая женщина вывалилась из окна, но в последнюю секунду сумела зацепится ногой за оконную раму. Судя по всему бабушка мыла окна и поскользнулась.

Жильцы из дома напротив позвонили в МЧС. Прибывшие на помощь спасатели растянули под окном тент. Операция по спасению длилась около 20 минут. Один из бойцов поднялся наверх по пожарной лестнице, другой тем временем проник в квартиру. Очень аккуратно, стараясь не напугать бабушку, спасатели затащили ее в помещение, после чего передали медикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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