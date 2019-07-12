В центре Челябинска заметили грибы

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-12T13:11:00+03:00

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Пара шагов от тротуарной дорожки налево, и вот тебе на: среди травы целая грибная семейка. Шампиньоны. Большой и два поменьше. Дары леса поблескивают белыми шапками на солнце.

Грибы заметили неподалеку от памятника Орленку, рядом с Каменной горкой. Рука не поднялась сорвать таких красавцев.

Шампиньоны - частое явление в парке на Алом поле.Фото: Алексей МИКУШИН

— Если эта семейка вылезла посреди парка, то наверняка здесь есть и их ближайшие собратья. Грибница пошла по всему Алому полю. Это нормальное явление. Значит, есть все подходящие условия. Плюс обильные дожди и тепло, которое последовало за этим. Здесь же в свое время я находил сморчки, черные грузди и те же шампиньоны. Думаю, что грибы уже хорошо пошли и в лесах Южного Урала, — делится своим опытом челябинский краевед Леонид Волков.

Но есть грибы, растущие в городе, не стоит. Они очень быстро впитывают вредные вещества с дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU