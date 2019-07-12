2019-07-12T13:11:00+03:00
Общество

В центре Челябинска заметили грибы

Шампиньоны проросли на Алом поле
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Грибы заметили неподалеку от памятника Орленку.Грибы заметили неподалеку от памятника Орленку.Фото: Алексей МИКУШИН
Изменить размер текста:

Пара шагов от тротуарной дорожки налево, и вот тебе на: среди травы целая грибная семейка. Шампиньоны. Большой и два поменьше. Дары леса поблескивают белыми шапками на солнце.

Грибы заметили неподалеку от памятника Орленку, рядом с Каменной горкой. Рука не поднялась сорвать таких красавцев.

Шампиньоны - частое явление в парке на Алом поле. Фото: Алексей МИКУШИН

Шампиньоны - частое явление в парке на Алом поле.Фото: Алексей МИКУШИН

— Если эта семейка вылезла посреди парка, то наверняка здесь есть и их ближайшие собратья. Грибница пошла по всему Алому полю. Это нормальное явление. Значит, есть все подходящие условия. Плюс обильные дожди и тепло, которое последовало за этим. Здесь же в свое время я находил сморчки, черные грузди и те же шампиньоны. Думаю, что грибы уже хорошо пошли и в лесах Южного Урала, — делится своим опытом челябинский краевед Леонид Волков.

Но есть грибы, растущие в городе, не стоит. Они очень быстро впитывают вредные вещества с дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В зоопарке Челябинска сняли на видео крадущегося гепарда
Жителям Южного Урала старше 40 лет разрешили проходить диспансеризацию каждый год
Жителей Челябинска зовут на благотворительный забег накануне Дня железнодорожника
Турблогер: в Челябинске стало лучше пахнуть
В Челябинске коммунальщики «починили» скотчем поврежденную ураганом газовую трубу
Как студенту найти работу в Челябинске
Жителей Челябинска напугал черный дым со стороны Чурилово
Школьник упал с недостроенного здания в Челябинске
Стая собак напала на мать с детьми на детской площадке в Челябинске
В Челябинской области пенсионерку убило молнией на берегу озера
На Южном Урале пенсионерка повисла вниз головой из окна пятого этажа
Алексей Текслер объяснил, почему попросил Ирину Гехт вернуться в Челябинскую область
На Южном Урале появились необычные арт-объекты — гигантские кроссовки
Глава региона обсудил с религиозными объединениями Челябинской области национальную политику
Жительница Челябинска обнаружила в детской песочнице шприцы и разбитые ампулы
В женской колонии Челябинска появилась детская площадка
Жители Челябинска потеряли серп и молот
Индейский шаман призывает солнечную погоду и покупателей в Челябинске
Штрафстоянка для бродячих коров открылась в Челябинской области
Осторожно! В Челябинскую область пришла опасная жара
На Южном Урале будет некому судить людей
Педагог детского лагеря закрыла детей своим телом от автомобиля в Магнитогорске
Налоговики вернут жителям Южного Урала больше 5 млрд рублей
Появилось видео задержания южноуральца, который пытался продать знакомую в сексуальное рабство
Олимпийский чемпион Игорь Ларионов согласился сотрудничать с магнитогорским «Металлургом»
Челябинск пообещал проложить дорогу к новым кварталам за улицей Агалакова
В Челябинске пьяный папаша грозился бросить новорожденного сына головой об асфальт
Пятый этап опрессовки стартует в Челябинске на следующей неделе