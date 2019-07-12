Жара до +39: МЧС предупреждает об аномальной погоде на Южном Урале
На предстоящие выходные, 13-14 июля, синоптики прогнозируют в области аномальную жару. Южноуральцы потянутся к водоемам. Спасатели уже начеку, будут дежурить на пляжах, чтобы не допустить трагедий на воде. Но — только на оборудованных и разрешенных для купания. А есть еще дикие пляжи, где купаться запрещено и стоят таблички, но отдыхающих там немало. И среди них есть дети.
В МЧС приводят страшные цифры: с начало купального сезона в Челябинской области утонули уже семь детей. Все купались в запрещенных местах.
— Уважаемые родители. Не отпускайте детей одних на водоем и не оставляйте их без присмотра! Не забывайте, про важность использования спасательных жилетов, — призывают в ГУ МЧС по Челябинской области.
А также напоминают элементарные правила поведения на воде: не купаться в необорудованных местах, не прыгать с обрывов и не нырять, не проверив дно, не заплывать за буйки и не пытаться переплыть водоем. Ну и, конечно, не употреблять перед купанием.
При возникновении происшествий звонить по номерам 01, 101 или 112.
Аномальная жара сменится грозами, градом и штормовым ветром до 21 м/c. Ухудшение погоды ожидается завтра, 13 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU