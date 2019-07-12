Пять идей как пережить жару в Челябинске

Давненько не было в Челябинской области экстремально жарких деньков. На уик-энд 12-14 июля в Челябинске обещают до +35 градусов. По области и того выше. КП-Челябинск подготовила список мест, где можно провести столь жаркие выходные.

1. Бор

От полуденного зноя спасает реликтовый сосновый лес. Добираемся до памятника Курчатову и ныряем вглубь бора. Там недавно установили информационные стенды, которые сориентируют, как добраться до Монахов, куда ведет тропа здоровья и какая живность водится в нашем лесу.

2. Городские карьеры

Только заклинаем вас — не нужно лезть в воду. Купание на челябинских карьерах запрещено. Наиболее живописными и популярными являются Голубой и Изумрудный на АМЗ. Только если вы на общественном транспорте, придется еще прогуляться. Но дорога через лес, так что путь должен быть комфортным.

Пляжей на карьерах нет. Но кругом деревья, под которыми можно отдохнуть в зной. Отличное место для семейного пикника.

Голубой карьер расположен среди леса. Правда добираться своим ходом не совсем удобно.Фото: Андрей АБРАМОВ

3. Кататься на велосипеде или самокате

Идея в том, что ехать надо быстро, и тогда вас будет обдувать ветерком. В центре Челябинска сосредоточены все крупные велопрокаты. Так что сразу можно отправиться в парк Гагарина. Цена около 200 рублей в час. Новая мода — взрослые самокаты и электросамокаты. Последние трудно найти в прокате. Подскажем, что один есть в районе перекрестка Университетской набережной и ул. Чичерина, где как раз можно прокатиться по прямой дороге.

Новая мода - самокат!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

4. Необычные развлечения

Честно, мы не уверены, что такие активности — хороший способ пережить жару. Первая — это бампербол. Это такие большие надувные шары, в которые можно залезть и потом устроить веселые баталии. Если собрать команду из 10 человек, то выйдет с каждого около 500 рублей. Поискать организаторов можно через поисковик.

Аттракционы виртуальной реальности доступны по всему городу.Фото: Евгения ГУСЕВА

Второй вариант — отправиться в виртуальный квест. В Челябинске сейчас появилось много компаний, готовых предоставить очки, которые перенесут вас в компьютерный мир с эффектом погружения. Заказывайте приключения на необитаемом острове, вставайте под кондиционер, и вот вы уже за пределами душного Челябинска.

5. Вода

Если есть машина, вам повезло и можете съездить на природу. Только помните про опасное полуденное солнце и противопожарный режим — за разведение огня сейчас сурово штрафуют. Мы подобрали места отдыха вблизи Челябинска.

Озеро Большой Кременкуль. Ехать полчаса от города. Можно добраться на маршрутке или автобусе с ул. Чичерина. Здесь собираются много рыбаков.Объективно, озеро не самое живописное и чистое, зато близко.

Кайгородово. Это небольшой поселок в 40 минутах езды от Челябинска. Здесь течет река Миасс. Не самое удобное место для купания, зато кругом лес, который хорошо защищает от зноя.

На фото река Миасс в поселке Кайгородово. Берега скрыты в тени берез.Фото: Андрей АБРАМОВ

Касарги. До границы Аргаяшского района можно доехать за 40 минут от центра Челябинска. Часть берегов заросла камышом. Но здесь много баз отдыха, можете наведаться к ним за оплату парковки. За это получите более-менее приличный пляж.

Яу-Балык. В часе езды от Челябинска есть озеро с красивым названием. С западной стороны есть березовая роща. В селах неподалеку — Кузнецкое и Губернское — есть старинные храмы.

Акакуль. Ехать полтора часа, но озеро интересное. В центре расположены острова, до которых можно доплыть на лодке. Дают напрокат на местных базах. Рядом грибные леса.

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