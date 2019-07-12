«Молнию притянула золотая цепочка»: стали известны подробности гибели пенсионерки на озере под Челябинском
Жительница Екатеринбурга погибла 10 июля на берегу озера Шантропай в Еткульском районе.
Накануне она приехала в гости к подруге в село Белоусово. Обе женщины отдыхали на водоеме, когда неожиданно поднялся сильный ветер и началась гроза.
Пенсионерка из Екатеринбурга в этот момент купалась в озере и не успела добежать до укрытия.
— Молния ударила в золотую цепочку на шее женщины. Когда ее вытащили на берег, она уже была мертва. Экспертиза установила, что причиной смерти стала природная электротравма, — рассказали в Коркинском следственном отделе СУ СКР по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU