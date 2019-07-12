На озере в Челябинске утонула девятилетняя девочка

СЕГОДНЯ 19:25 2019-07-12T19:31:20+03:00

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Трагедия произошла вечером 12 июля на территории необорудованного пляжа на озере Первое.

В службу спасения позвонила взволнованная женщина и сообщила, что потеряла свою 9-летнюю дочь. Сначала все думали, что девочка пропала на берегу. Но прибывшие на место спасатели нашли в воде телефон ребенка.

— Через час водолазы обнаружили тело девочки в 30 метрах от берега. На место ЧП для проведения поисковых работ были направлены два подразделения МКУ «ЧГСС», — сообщает пресс-служба челябинского Управления по обеспечению безопасности.

С начала года в водоемах Челябинской области погибло 8 детей. Все они утонули в местах, не предназначенных для купания.

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ИСТОЧНИК KP.RU