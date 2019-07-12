На озере в Челябинске утонула девятилетняя девочка
Трагедия произошла вечером 12 июля на территории необорудованного пляжа на озере Первое.
В службу спасения позвонила взволнованная женщина и сообщила, что потеряла свою 9-летнюю дочь. Сначала все думали, что девочка пропала на берегу. Но прибывшие на место спасатели нашли в воде телефон ребенка.
— Через час водолазы обнаружили тело девочки в 30 метрах от берега. На место ЧП для проведения поисковых работ были направлены два подразделения МКУ «ЧГСС», — сообщает пресс-служба челябинского Управления по обеспечению безопасности.
С начала года в водоемах Челябинской области погибло 8 детей. Все они утонули в местах, не предназначенных для купания.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU